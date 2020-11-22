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Минчанку спасли из горевшей квартиры на улице Танка

22.11.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ночью 22 ноября в жилом доме на улице Танка произошел пожар. Из горевшей квартиры спасли женщину.

Минчанку спасли из горевшей квартиры на улице Танка

По сообщению МЧС, инцидент произошел в четвертом часу ночи в доме №36. Хозяйку жилья госпитализировали с ожогами тела 1-2 степени (20 % тела) и отравлением продуктами горения.

Из соседних квартир эвакуировали 10 человек.

Причину возгорания пока не установили.

 
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Ночью 22 ноября в жилом доме на улице Танка произошел пожар. Из горевшей квартиры спасли женщину.
 
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