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Минчанку спасли из горевшей квартиры на улице Танка
Источник материала: Навiны
Ночью 22 ноября в жилом доме на улице Танка произошел пожар. Из горевшей квартиры спасли женщину.
По сообщению МЧС, инцидент произошел в четвертом часу ночи в доме №36. Хозяйку жилья госпитализировали с ожогами тела 1-2 степени (20 % тела) и отравлением продуктами горения.
Из соседних квартир эвакуировали 10 человек.
Причину возгорания пока не установили.
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Ночью 22 ноября в жилом доме на улице Танка произошел пожар. Из горевшей квартиры спасли женщину.
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