Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Белорусские власти предупредили Брюссель о готовности дать чувствительный ответ на ожидаемое усиление санкций. Но эти попытки, похоже, не произвели впечатления. С одной стороны, могут быть введены элементы экономических санкций, с другой — гражданское общество имеет шанс получить очень нужную поддержку.





В ожидании третьего пакета

17 ноября внешнеполитическая деятельность официального Минска сосредоточилась на европейском направлении. Тема взаимоотношений с ЕС обсуждалась на совещании по актуальным вопросам внешней политики у Александра Лукашенко, с соответствующим заявлением выступило внешнеполитическое ведомство, а его глава Владимир Макей дал пояснения в своем выступлении по телевидению.

Формально причиной подобной реакции послужило принятое 6 ноября решение Совета Европейского союза, предусматривающее замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим высшим чиновникам (это был второй пакет санкций против официального Минска). Однако на деле такую активность вызвал, скорее, намеченный на 19 ноября саммит глав МИД стран ЕС, который мог дать зеленый свет третьему пакету санкций.

Если первые два пакета несут шести десяткам персон по большому счету лишь некоторые моральные издержки, то третий может привести уже к заметным материальным последствиям.

Светлана Тихановская призвала западные страны к остановке сотрудничества с некоторыми белорусскими банками, санкциям против государственных предприятий, которые увольняют бастующих, пересмотру контрактов о закупках в Беларуси нефтепродуктов и металлов, продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя.

Инициативу принять меры к бизнесам персон, подозреваемых в связях с властями, поддержали президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа, к которым присоединился министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как представляется, именно в попытках предотвратить такое развитие событий и была предпринята белорусскими властями столь масштабная кампания.

Чем пригрозил Макей

Если судить по официальной информации, риторика на совещании 17 ноября не была очень уж жесткой. Так, по поводу Польши и Литвы из уст Лукашенко лишь прозвучало сожаление , что «занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не всё, то многое из достигнутого».

Тем не менее, вопрос об ответных мерах и дальнейших планах в отношении Польши и стран Балтии все же был поднят, хотя ответ на него почему-то остался неизвестным.

Впрочем, об имеющихся на сей счет возможностях проинформировал после совещания Макей, заверивший, что есть «достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические меры в отношении Беларуси».

В частности, министр дал понять, что могут быть пересмотрены целесообразность и перспективы сотрудничества с Европейской комиссией и ЕС по вопросам атомной энергетики, общей борьбе с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, контрабандой наркотиков, некие « чувствительные вопросы в таможенной сфере».

Последовало также обещание понизить уровень участия страны в программе «Восточное партнерство» и пересмотреть ряд международных программ в гуманитарной сфере, включая образовательные. Ну и в качестве вишенки на торте было объявлено о приостановке диалога с ЕС по вопросам прав человека.

В общем, нет сомнений, что реализация этих намерений однозначно приведет к почти полному разрыву с Европой.

Кто окажется в проигрыше

Правда, кое-какие акции уже запоздали: в тот же день появилось сообщение Европейской службы внешних действий, что диалог на официальном уровне давно приостановлен со стороны Брюсселя.

При этом, скажем, нелегко вспомнить достижения страны в «Восточном партнерстве». Довольно странно выглядит отказ от сотрудничества в атомной энергетике. Если в результате на Белорусской АЭС произойдет авария, то Литве это жизнь, безусловно, испортит, но удастся ли тогда самой Беларуси избежать неприятностей?

На первый взгляд, главной опасностью для Европы, где и без того огромные проблемы с нелегальной миграцией, может стать прекращение сотрудничества на границе. Вот только не окажется ли такой подход Минска выстрелом в собственную ногу?

Но особенно, конечно, впечатляет прекращение взаимодействия в сфере прав человека. На фоне происходящего в стране крайне любопытно узнать, какие конкретные результаты были в этом вопросе достигнуты.

Белорусское гражданское общество может получить важную поддержку

В конечном счете предупреждения белорусской стороны, похоже, действия не возымели — введение новых санкций было признано на саммите необходимым. Причем на этот раз не только против физических лиц, но и против структур, компаний и предпринимателей.

Хотя пакет еще будет согласовываться, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС больше не выделит белорусскому режиму ни одного евро, все средства пойдут гражданскому обществу.

Более того, для подготовки к следующему заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, намеченному на 7 декабря, лидерам ЕС разослан «Обзор взаимоотношений ЕС — Беларусь» с определением областей, в которых сотрудничество планируется сократить или расширить (и поясняется, каким образом).

В этом документе содержится целый ряд положений, выполнение которых стало бы реальным содействием белорусскому гражданскому обществу. Остается выяснить, не найдется ли в ЕС очередного Кипра, готового заблокировать проект ради достижения собственных целей.