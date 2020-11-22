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В Минске отключили мобильный интернет по требованию властей
Источник материала: Навiны
В Минске, где сегодня планируется очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
Доступ в интернет начал пропадать около 9:50.
Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
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В Минске, где сегодня планируется очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
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