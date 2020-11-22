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МИД РФ: Россия отслеживает ситуацию вокруг Договора об открытом небе
22.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Российская Федерация отслеживает ситуацию вокруг Договора об открытом небе после выхода из него США, с таким заявлением выступил в воскресенье МИД РФ.
Решения по этому вопросу будут приниматься исходя из интересов безопасности, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Последует
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Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в Договоре об открытом небе государствами их обязательств.
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