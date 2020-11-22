МИД РФ: Россия отслеживает ситуацию вокруг Договора об открытом небе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Российская Федерация отслеживает ситуацию вокруг Договора об открытом небе после выхода из него США, с таким заявлением выступил в воскресенье МИД РФ.

Решения по этому вопросу будут приниматься исходя из интересов безопасности, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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