Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока белорусы придумывают форму уплаты дорожного сбора, российский художник собственноручно латает дорогу.

Активист из Иркутска Иван Кравченко ставит на дорожные ямы заплатки из керамики. Сперва замеряет края прорехи на дороге, затем готовит эскиз "заплатки".

А после разрисовывает ее: повторяет резьбу на скамейках или форму окон ближайших домов, одним словом, старается вписать заплатку в ландшафт.

В Иркутске горожане его идею оценили.

"Люди выходят на прогулку и начинают искать эту новую заплатку. Кто ее нашел, начинают фотографировать, отписываются мне, говорят: "О, Иван, я нашел вашу новую заплатку! Клево!" – рассказывает художник.

Уже несколько лет зиму он проводит в Москве и взялся подлатать Арбат и Воробьевы Горы.

Так дорожный вопрос из проблемы превратился в городское искусство. Смотрите на видео, как выглядят эти заплатки. А если будете в Москве или Иркутске – смотрите под ноги.