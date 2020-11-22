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Дороги больше не проблема? Как художник занялся "ямочным ремонтом"

22.11.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока белорусы придумывают форму уплаты дорожного сбора, российский художник собственноручно латает дорогу.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Активист из Иркутска Иван Кравченко ставит на дорожные ямы заплатки из керамики. Сперва замеряет края прорехи на дороге, затем готовит эскиз "заплатки".

А после разрисовывает ее: повторяет резьбу на скамейках или форму окон ближайших домов, одним словом, старается вписать заплатку в ландшафт.

В Иркутске горожане его идею оценили.

"Люди выходят на прогулку и начинают искать эту новую заплатку. Кто ее нашел, начинают фотографировать, отписываются мне, говорят: "О, Иван, я нашел вашу новую заплатку! Клево!" – рассказывает художник.

Уже несколько лет зиму он проводит в Москве и взялся подлатать Арбат и Воробьевы Горы.

Так дорожный вопрос из проблемы превратился в городское искусство. Смотрите на видео, как выглядят эти заплатки. А если будете в Москве или Иркутске – смотрите под ноги.

 
 
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Художник взялся подлатать дороги своими руками. Теперь и под ноги приятно посмотреть! Смотрите на видео, какие "заплатки" появляются на дорогах в Москве и Иркутске.
 
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