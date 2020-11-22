Начало движению во дворах положили коммунальщики и спасатели: утром в микрорайоне Восток спилили Эйфелеву башню (видео)

Источник материала: Onliner

Башня стоит уже лет 20, со времен реконструкции двора между Слепянской водной системой и кварталом панелек через дорогу от Национальной библиотеки. Как и в Париже, символ сначала не приняли, собачники смеялись, пытаясь найти смысл. Этой осенью башня стала буквально символом перемен. Ее красили из БЧБ в белый монотон регулярно. До утра 22 ноября.

Этим утром на детской площадке развернулась спецоперация. Приехала большая красная пожарная машина, желтый погрузчик, синий трактор (с прицепом) и с десяток организующих акцию людей. Башня, которая в моменте оказалась бело-красно-белой раскраски, была подвергнута низложению путем распила и опрокидывания на бок. Все с искрами металла и эмоций проходящих мимо жителей микрорайона Восток.

После этого башню положили в прицеп и опорами вперед увезли прочь.



