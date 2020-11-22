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Ереван раздаст по $600 жителям территорий Карабаха, перешедших Азербайджану
Источник материала: Партизан
Финансировать программу правительство будет на средства, переданные ему Всеармянским фондом "Айастан".
Правительство Армении утвердило программу помощи жителям Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Об этом в субботу, 21 ноября,
«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов. Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом «Айстан»», — говорится в сообщении правительства.
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Уточняется, что поддержкой могут воспользоваться люди, которые к 27 сентября жили в этих населенных пунктах минимум три месяца.
Накануне началась передача территорий Карабаха Азербайджану. Азербайджан взял под контроль Агдамский район, также Армения передаст часть Кельбаджарского и Лачинского районов.
Также в Баку назвали сроки разминирования Карабаха. Власти Азербайджана намерены подготовить генеральный план по восстановлению территорий Карабаха.
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Финансировать программу правительство будет на средства, переданные ему Всеармянским фондом "Айастан".
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