Балаба признался, что поджог дома в Городилово причинил ему боль

Командир столичного отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба рассказал о сгоревшем родительском доме и травле силовиков.



Фото: president.gov.by

Семейный дом Балабы в деревне Городилово Молодечненского района сгорел ночью 11 октября. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стал поджог. Командир ОМОНа поделился в интервью президентской газете воспоминаниями о нем.

«Для семьи он был как память о бабушке. Когда ее не стало, мы все оставили так, как было при ней — на том же месте ее швейная машинка, иконка, так же застелены кровати… Я там родился, вырос. В школу ходил, оттуда и в армию призвался. А потом — съездишь на могилку, цветы принесешь... Больно, конечно. Но ничего, переживем», — сказал Балаба и уточнил, что после поджога дома был в Городилово лишь раз.

Рассказывая про угрозы семьям сотрудников органов внутренних дел, собеседник отметил, что «за родными бойцов присматривают, их поддерживают».

«То, что сейчас на отряд льется грязь… Какому нарушителю понравятся подобного рода структуры? Таково их предназначение: малой кровью сделать так, чтобы в обществе были спокойствие и порядок. А это ежедневный труд людей, профессионалов, команды. Вот к нам молодежь приходит. Для меня они как сыновья, которых нужно учить, воспитывать, о которых нужно заботиться. У меня родных сыновей двое. Оба служат в ОМОНе, старший уже офицер», — добавил Балаба.

Командир минского ОМОНа убежден, что протесты в Беларуси управляются из-за границы:

«Однако устроители беспорядков сломали зубы о Беларусь еще в первые дни. Хотели одним броском пойти в дамки, но не смогли, благодаря слаженной работе всех подразделений. Не удалось одним броском — задействовали другие пункты плана: остановить предприятия, уничтожить экономику, влиять на врачей, студентов, всячески подогревать протестную массу».

По его словам, власти не отрицают, что в стране есть проблемы, и якобы решают их через диалог с обществом, законодательные изменения, корректировку подходов в работе госструктур.