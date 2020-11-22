Хочу кататься на метро! Какие станции в Минске сегодня работают?

Источник материала: Onliner

Воскресенье — день, частично свободный от метро. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. В 11:55 двери многих станций Минского метрополитена строго захлопнулись «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Что закрыто?

На вход и выход ЗАКРЫТЫ станции метро:

«Площадь Ленина»;

«Октябрьская»;

«Площадь Победы»;

«Площадь Якуба Коласа»;

«Немига»;

«Купаловская»;

все станции третьей линии.

Поезда следуют без остановки на данных станциях. Когда их откроют, пока никто не знает. В прошлое воскресенье закрытые станции вернулись к работе ближе к 17 часам.