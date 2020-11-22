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Хочу кататься на метро! Какие станции в Минске сегодня работают?
Источник материала: Onliner
Воскресенье — день, частично свободный от метро. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. В 11:55 двери многих станций Минского метрополитена строго захлопнулись «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Что закрыто?
На вход и выход ЗАКРЫТЫ станции метро:
Поезда следуют без остановки на данных станциях. Когда их откроют, пока никто не знает. В прошлое воскресенье закрытые станции вернулись к работе ближе к 17 часам.
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Воскресенье — день, частично свободный от метро. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. В 11:55 двери многих станций Минского метрополитена строго...
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