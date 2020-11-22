ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хочу кататься на метро! Какие станции в Минске сегодня работают?

22.11.2020 13:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Воскресенье — день, частично свободный от метро. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. В 11:55 двери многих станций Минского метрополитена строго захлопнулись «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Что закрыто?

На вход и выход ЗАКРЫТЫ станции метро:

  • «Площадь Ленина»;
  • «Октябрьская»;
  • «Площадь Победы»;
  • «Площадь Якуба Коласа»;
  • «Немига»;
  • «Купаловская»;
  • все станции третьей линии.

Поезда следуют без остановки на данных станциях. Когда их откроют, пока никто не знает. В прошлое воскресенье закрытые станции вернулись к работе ближе к 17 часам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воскресенье — день, частично свободный от метро. Не стало исключением и нынешнее воскресенье. В 11:55 двери многих станций Минского метрополитена строго...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лобовая авария в Гродненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика