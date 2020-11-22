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Лобовая авария в Гродненском районе

22.11.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на дороге Р44, недалеко от деревни Зарубичи Гродненского района, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, Volkswagen и Audi. Один человек погиб, трое пострадало.

На месте ДТП работало две бригады скорой помощи и подразделение МЧС. Спасатели деблокировали зажатого в одном из автомобилей пассажира.

Лобовая авария в Гродненском районе
Лобовая авария в Гродненском районе
Лобовая авария в Гродненском районе

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня утром на дороге Р44, недалеко от деревни Зарубичи Гродненского района, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, Volkswagen и Audi. Один человек...
 
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