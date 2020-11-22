Лобовая авария в Гродненском районе

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на дороге Р44, недалеко от деревни Зарубичи Гродненского района, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, Volkswagen и Audi. Один человек погиб, трое пострадало.

На месте ДТП работало две бригады скорой помощи и подразделение МЧС. Спасатели деблокировали зажатого в одном из автомобилей пассажира.













(будет дополнено)