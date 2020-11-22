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Лобовая авария в Гродненском районе
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на дороге Р44, недалеко от деревни Зарубичи Гродненского района, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, Volkswagen и Audi. Один человек погиб, трое пострадало.
На месте ДТП работало две бригады скорой помощи и подразделение МЧС. Спасатели деблокировали зажатого в одном из автомобилей пассажира.
(будет дополнено)
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Сегодня утром на дороге Р44, недалеко от деревни Зарубичи Гродненского района, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, Volkswagen и Audi. Один человек...
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