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Магнитные бури накроют планету в последнюю неделю ноября: головы будут болеть у всех

22.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Магнитные бури в ноябре причинят немало страданий метеозависимым людям.

Метеоволны в последнюю неделю месяца станут также испытанием и для тех, кто не подвержен влияниям погоды.

Как утверждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в конце ноября жителей планеты ожидает сильная и затяжная магнитная буря. Первый всплеск ожидается в воскресенье, 22 ноября, а потом Землю накроет бурей 24 и 25 ноября.

Считается, что бури G1 не способны нанести вред технике и сильного вреда здоровью человека. Однако на практике бури такой интенсивности способны вызвать головные боли, раздражение, потерю работоспособности и ухудшение самочувствия и людей с хроническими заболеваниями.

А затяжные бури приводят к тому, что люди тратят больше сил на решение простых задач и это вызывает упадок сил, раздражение, агрессию и депрессивные состояния.





Пить больше воды, включить в рацион травяные чаи. Не перегружать желудок жирной и острой пищей, отдавать предпочтение белковой и растительной пище.

Соблюдать режим дня и хорошо высыпаться, принимать контрастный душ, а вечером можно сделать расслабляющую ванну.

Не перегружать организм сложными тренировками и физической нагрузкой. Достаточно будет обычной утренней зарядки или разминки.

Помогут справиться с состоянием дыхательные упражнения, отдых на свежем воздухе, медитация или йога, пишет rbc.ua
 
 
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Магнитные бури в ноябре причинят немало страданий метеозависимым людям.
 
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