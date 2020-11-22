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В Минске закрыли 10 станций метро

22.11.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты 10 станции первой и третьей линий метро.

В Минске закрыли 10 станций метро

Речь идет о станциях «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», все станции третьей линии метро («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь»).

Поезда на закрытых станциях первой линии следуют без остановки.

Минский метрополитен «приносит извинения за временные неудобства».

Мобильный интернет в Минске пока работает. Доступ к сети начал пропадать около 9:50, однако менее чем через полчаса вновь появился.

Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной техники. Часть техники, в том числе бронетранспортеры, были замечены на столичной кольцевой автодороге. Она направлялась в сторону проспекта Победителей.

В районе площадей Независимости и Победы, которые с утра огорожены металлическими турникетами и патрулируются силовиками, сосредоточено большое количество спецтехники. Возле стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей также выставлены ограждения и сосредоточены силовики.

Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает телеграм-канал метрополитена, «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты 10 станции первой и третьей линий метро.
 
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