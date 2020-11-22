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После массового отравления в минской школе 8 детей остаются в больнице
22.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя – Sputnik. В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, госпитализированных в пятницу после массового
© Sputnik / Александр Кряжев
Новых пациентов с жалобами на отравление не поступало, к выписке готовится три ребенка.
"Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", – сообщают в ведомстве.
Напомним, массовое отравление детей
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Минздрав сообщил, что после отравления в школе №61 новых пациентов с жалобами не поступало.
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