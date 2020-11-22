После массового отравления в минской школе 8 детей остаются в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, госпитализированных в пятницу после массового отравления в минской школе №61, сообщает пресс-служба Минздрава.

Новых пациентов с жалобами на отравление не поступало, к выписке готовится три ребенка.

"Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", – сообщают в ведомстве.

Напомним, массовое отравление детей произошло в минской школе №61. Сообщалось, что медицинской помощью обратились более 280 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей.