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"Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

22.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чем взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.

Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребенку, что он приемный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка. Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.

4:00 — что считается семейной тайной и о чем нельзя молчать;

7:00 — что чаще всего взрослые скрывают от детей;

8:15 — как выбрать момент, когда сообщить новость;

11:00 — почему всем приемным родителям не рекомендуют скрывать от ребенка его происхождение;

13:15 — почему главные семейные тайны лучше узнать до 12 лет;

15:10 — как взрослым подготовиться к сложному разговору;

17:30 — рассказывать ли детям о замершей беременности, умерших во младенчестве братьях и сестрах;

19:30 — должны ли взрослые рассказывать детям о случаях насилия, которые происходили с ними;

21:30 — как объяснить ребенку, какие тайны можно скрывать от родителей (например, клад), а какие — нет (насилие над ним).

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Теги: Новости
 
 
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