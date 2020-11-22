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Белорусы вышли на «Марши против фашизма». Против них применили спецсредства
22.11.2020 13:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
читатель TUT.BY
Белорусы впервые с начала массовых выступлений против фальсифицированных результатов выборов и насилия в воскресенье 22 ноября децентрализовали протест.
В соответствии с новой тактикой на этот раз протестующие собирались у своих домов, в своих районах и формировали несколько колонн. Каждая из них выбирала свой маршрут и конечную точку на нем. Очередное выступление получило общее название «Марши против фашизма».
Силовики ответили традиционными стягиванием сил в центр, оцеплением стратегически важных объектов, патрулированием улиц и закрытием ряда станций метрополитена. Примерно в 12. 30 начал пропадать мобильный интернет.
Примерно в 13.00 произошли первые задержания - силовики напали на колону из Лебяжего.
Против колоны, собравшейся на Каменнной Горке, были применены спецсредства.
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Белорусы впервые с начала массовых выступлений против фальсифицированных результатов выборов и насилия в воскресенье 22 ноября децентрализовали протест.
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