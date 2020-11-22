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Белорусы вышли на «Марши против фашизма». Против них применили спецсредства

22.11.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

читатель TUT.BY

Белорусы впервые с начала массовых выступлений против фальсифицированных результатов выборов и насилия в воскресенье 22 ноября децентрализовали протест.

В соответствии с новой тактикой на этот раз протестующие собирались  у своих домов, в своих районах  и формировали несколько колонн. Каждая из них выбирала свой маршрут и конечную точку на нем.  Очередное выступление получило общее название «Марши против фашизма».  

Силовики ответили традиционными стягиванием сил в центр, оцеплением стратегически важных объектов, патрулированием улиц  и закрытием ряда станций метрополитена.  Примерно в 12. 30 начал пропадать мобильный интернет.          

Примерно в 13.00 произошли первые задержания - силовики напали на колону из Лебяжего.  

Против колоны, собравшейся на Каменнной Горке, были применены спецсредства. 

 
 
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Белорусы впервые с начала массовых выступлений против фальсифицированных результатов выборов и насилия в воскресенье 22 ноября децентрализовали протест.
 
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