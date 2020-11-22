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Под Дрибином Mitsubishi насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами легковушки в Дрибинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 21 ноября, около 19.30. Установлено, что 37-летняя водитель Mitsubishi ехала по трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки со стороны Могилева и на 47-м километре дороги сбила 60-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По предварительной информации, она шла по центру проезжей части без световозвращающих элементов.
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По предварительной информации, она шла по центру проезжей части без световозвращающих элементов.
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