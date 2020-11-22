Под Дрибином Mitsubishi насмерть сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами легковушки в Дрибинском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 21 ноября, около 19.30. Установлено, что 37-летняя водитель Mitsubishi ехала по трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки со стороны Могилева и на 47-м километре дороги сбила 60-летнюю женщину.





В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По предварительной информации, она шла по центру проезжей части без световозвращающих элементов.