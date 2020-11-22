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Мобильный интернет — все. Домашний пока работает

22.11.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 12:45 минский мобильный интернет выключился. Операторы сотовой связи начинают предупреждать своих клиентов, заранее извиняясь и сообщая, что «поступило распоряжение уполномоченных государственных органов по обеспечению национальной безопасности». В прошлое воскресенье мобильного интернета не было больше 8 часов, но тогда отключать начали гораздо раньше.

Будем добавлять объяснения остальных операторов по мере их появления.

 
Теги: Минск
 
 
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В 12:45 минский мобильный интернет выключился. Операторы сотовой связи начинают предупреждать своих клиентов, заранее извиняясь и сообщая, что «поступило...
 
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