|
Мобильный интернет — все. Домашний пока работает
Источник материала: Onliner
В 12:45 минский мобильный интернет выключился. Операторы сотовой связи начинают предупреждать своих клиентов, заранее извиняясь и сообщая, что «поступило распоряжение уполномоченных государственных органов по обеспечению национальной безопасности». В прошлое воскресенье мобильного интернета не было больше 8 часов, но тогда отключать начали гораздо раньше.
Будем добавлять объяснения остальных операторов по мере их появления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 12:45 минский мобильный интернет выключился. Операторы сотовой связи начинают предупреждать своих клиентов, заранее извиняясь и сообщая, что «поступило...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)