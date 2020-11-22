Мобильный интернет — все. Домашний пока работает

Источник материала: Onliner

В 12:45 минский мобильный интернет выключился. Операторы сотовой связи начинают предупреждать своих клиентов, заранее извиняясь и сообщая, что «поступило распоряжение уполномоченных государственных органов по обеспечению национальной безопасности». В прошлое воскресенье мобильного интернета не было больше 8 часов, но тогда отключать начали гораздо раньше.

Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. — А1 Беларусь (@a1belarus) November 22, 2020

Будем добавлять объяснения остальных операторов по мере их появления.