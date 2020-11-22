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Конец связи - с мобильным интернетом начались проблемы в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске, где в воскресенье проходят несанкционированные акции протеста, начались перебои с интернетом.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", -
"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - говорится в сообщении компании.
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В Минске, где в воскресенье проходят несанкционированные акции протеста, начались перебои с интернетом.
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