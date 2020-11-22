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Видеофакт. Демонстранты в Малиновке прогнали силовиков и заняли проезжую часть
Источник материала: Навiны
Противники Александра Лукашенко собрались на районный марш в Малиновке. Несмотря на противостояние с силовиками, протестующим удалось занять проезжую часть.
В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов собираются группы людей с бело-красно-белыми флагами на воскресную акцию сторонников перемен «Марш против фашизма».
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Противники Александра Лукашенко собрались на районный марш в Малиновке. Несмотря на противостояние с силовиками, протестующим удалось занять проезжую часть.
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