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Видеофакт. Силовики разгоняют протестующих в Каменной горке с использованием светошумовых гранат
Источник материала: Навiны
Против демонстрантов в Каменной горке применили светошумовые гранаты.
В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов
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Против демонстрантов в Каменной горке применили светошумовые гранаты.
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