Видеофакт. Силовики разгоняют протестующих в Каменной горке с использованием светошумовых гранат

Против демонстрантов в Каменной горке применили светошумовые гранаты.



Источник: t.me/motolkohelp

В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов собираются группы людей с бело-красно-белыми флагами на воскресную акцию сторонников перемен «Марш против фашизма».