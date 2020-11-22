ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В разных районах Минска собираются группы людей

22.11.2020 14:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В разных районах Минска собираются группы людей для участия в акциях сторонников перемен.

В разных районах Минска собираются группы людей
Источник: t.me/mkbelarus

В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов собираются группы людей с бело-красно-белыми флагами на воскресную акцию сторонников перемен «Марш против фашизма».

Сообщения и фото поступают, в частности, из столичных районов Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, а также из Гродно

Вслед за закрытием 10 станций минского метро наземный общественный транспорт отменил остановки на значительном отрезке проспекта Незавиисимости — от остановки «Институт Культуры» до улицы Янки Купалы в обоих направлениях.

Мобильный интернет около полудня вновь отключен.

Как сообщалось, в 11:55 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции первой линии метро «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», все станции третьей линии метро («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича», «Юбилейная площадь»). Поезда на данных станциях следуют без остановки.

Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной техники. Часть техники, в том числе бронетранспортеры, были замечены на столичной кольцевой автодороге. Она направлялась в сторону проспекта Победителей.

В районе площадей Независимости и Победы, которые с утра огорожены металлическими турникетами и патрулируются силовиками, сосредоточено большое количество спецтехники. Возле стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей также выставлены ограждения и сосредоточены силовики. Силовики и спецтехника также замечена в других районах Минска.

Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разных районах Минска собираются группы людей для участия в акциях сторонников перемен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Театра, которого нет, охраняет спецтехника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика