В разных районах Минска собираются группы людей для участия в акциях сторонников перемен.



Источник: t.me/mkbelarus

В телеграм-каналах и соцсетях появляются фотографии, как в разных районах Минска и некоторых других городов собираются группы людей с бело-красно-белыми флагами на воскресную акцию сторонников перемен «Марш против фашизма».

Сообщения и фото поступают, в частности, из столичных районов Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, а также из Гродно

Вслед за закрытием 10 станций минского метро наземный общественный транспорт отменил остановки на значительном отрезке проспекта Незавиисимости — от остановки «Институт Культуры» до улицы Янки Купалы в обоих направлениях.

Мобильный интернет около полудня вновь отключен.

Как сообщалось, в 11:55 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции первой линии метро «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», все станции третьей линии метро («Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича», «Юбилейная площадь»). Поезда на данных станциях следуют без остановки.

Около 9 утра в Минск со стороны микрорайона Уручье въехало несколько колонн специальной и военной техники. Часть техники, в том числе бронетранспортеры, были замечены на столичной кольцевой автодороге. Она направлялась в сторону проспекта Победителей.

В районе площадей Независимости и Победы, которые с утра огорожены металлическими турникетами и патрулируются силовиками, сосредоточено большое количество спецтехники. Возле стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей также выставлены ограждения и сосредоточены силовики. Силовики и спецтехника также замечена в других районах Минска.

Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.