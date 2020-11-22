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Под Гродно лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen: один человек погиб, трое пострадали
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще три получили травмы в аварии, которая произошла 21 ноября около 10.15 в Гродненском районе. Об этом
По информации инспекторов, на 195-м километре трассы Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen.
В результате аварии 35-летний пассажир VW, ехавший на переднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. С различными ранениями в больницу доставили 24-летнюю пассажирку Audi, а также 28-летнего водителя VW. 5-летняя дочь последнего находилась в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, поэтому серьезных травм не получила.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Авария произошла на 195-м километре трассы Р99 Гродно - Волковыск - Барановичи.
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