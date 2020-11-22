Под Гродно лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen: один человек погиб, трое пострадали

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще три получили травмы в аварии, которая произошла 21 ноября около 10.15 в Гродненском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, на 195-м километре трассы Р99 Гродно — Волковыск — Барановичи лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen.





В результате аварии 35-летний пассажир VW, ехавший на переднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. С различными ранениями в больницу доставили 24-летнюю пассажирку Audi, а также 28-летнего водителя VW. 5-летняя дочь последнего находилась в удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности, поэтому серьезных травм не получила.





На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.