Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

Но она была с нами не всегда. Если бы не определенные исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.

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