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Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

22.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

Но она была с нами не всегда. Если бы не определенные исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.

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"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казенная именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам.
 
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