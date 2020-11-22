|
Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?
22.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Но она была с нами не всегда. Если бы не определенные исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казенная именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)