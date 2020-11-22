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Сильный ветер ожидается в понедельник в Беларуси
22.11.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду, ожидается в Беларуси в понедельник, предупреждают синоптики.
В связи с этим по стране объявлен желтый уровень опасности.
При этом ожидается облачная с прояснениями погода. По большей части республики также прогнозируются осадки – мокрый снег с дождем. В Минске их вероятность составляет 70-80 процентов, в Витебске, Гомеле и Могилеве – 80-90%. В то же время в Бресте и Гродно вероятность осадков невелика – синоптики оценивают ее в 5-10 процентов.
Температура воздуха ожидается плюсовая, в Минске, Витебске и Могилеве она составит +3...5°C, в Гомеле и Гродно воздух прогреется до +4...6°C. Теплее всего традиционно в Бресте, где столбики термометров поднимутся до отметки +5...7°C.
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Синоптики также предупреждают о том, что ночью на отдельных участках дорог ожидается гололедица.
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