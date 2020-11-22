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В "инфекционке" остаются 8 учеников СШ N61, где произошло массовое пищевое отравление
Источник материала: Партизан
В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 учащихся СШ №61 столицы, где в пятницу произошло массовое пищевое отравление.
"В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало", -
Там также отмечается, что "сегодня к выписке готовятся три ребенка".
"Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - проинформировали в министерстве.
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В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 учащихся СШ №61 столицы, где в пятницу произошло массовое пищевое отравление.
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