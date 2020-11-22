ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В "инфекционке" остаются 8 учеников СШ N61, где произошло массовое пищевое отравление

22.11.2020 15:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 учащихся СШ №61 столицы, где в пятницу произошло массовое пищевое отравление.

"В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало", - цитирует interfax.by сообщение Минздрава Беларуси в Telegram в воскресенье.

Там также отмечается, что "сегодня к выписке готовятся три ребенка".

"Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - проинформировали в министерстве.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 учащихся СШ №61 столицы, где в пятницу произошло массовое пищевое отравление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Начались задержания в разных районах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика