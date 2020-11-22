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Силовики задержали более 30 участников «Марша против фашизма»

22.11.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники сообщают о задержании более 30 человек в Минске в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.

Силовики задержали более 30 участников «Марша против фашизма»

Список задержанных публикует spring96.org. В нем также имена и фамилии жителей Заславля и Новополоцка (по одному задержанному в каждом из городов).

Сегодня в столице и других городах проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих. Сообщения и фотосвидетельства о группах и колоннах людей поступают из большинства районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Чижовка, Грушевка, Зеленый Луг, Серебрянка.

Большие колонны сформировались в столичных районах Малиновка и Уручье.

Очевидцы сообщат о задержании демонстрантов возле Национальной библиотеки, на Логойском Тракте, на площади Ванеева, улице Максима Танка, а также в районе метро «Спортивная».

Силовики разогнали колонну людей в Малиновке и группу протестующих в парке Павлова.

Также ГАИ перекрыла отрезки улиц Притыцкого, Богдановича (в сторону Немиги), проспекта Независимости, на который вышла колонна людей с улицы Калиновского.

Очевидцы сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о применении силовиками спецсредств возле метро «Каменная Горка», в Малиновке, Масюковщине (здесь были слышны выстрелы).

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники сообщают о задержании более 30 человек в Минске в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.
 
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