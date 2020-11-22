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В детской инфекционной больнице остаются на лечении восемь школьников

22.11.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В детской инфекционной больнице Минска остаются восемь детей, которые были госпитализированы в минувшую пятницу из средней школы № 61 с признаками отравления, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В детской инфекционной больнице остаются на лечении восемь школьников

«Новых учащихся в больницу не поступало. Сегодня к выписке готовятся три ребенка», — говорится в сообщении.

20 ноября после обеда школьники средней школы № 61 стали обращаться в медпункт. Были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована. Всего было госпитализировано 23 школьника, после осмотра и первой помощи некоторых детей родители забрали домой.

В Мингорисполкоме отметили, что всего 20 ноября за медпомощью обратились 174 ученика этой школы.

Комбинат школьного питания столицы извинился за произошедшее перед пострадавшими школьниками и их родителями.

Источник возможного заражения должны установить в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены.

Создана комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и председателя горисполкома Владимира Кухарева.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 336 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевания или отравления людей).

«Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо, — сообщил Следственный комитет. — Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация. Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ (Госкомитет судебных экспертиз. — ред.)».

 
Теги: Минск
 
 
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В детской инфекционной больнице Минска остаются восемь детей, которые были госпитализированы в минувшую пятницу из средней школы № 61 с признаками отравления,...
 
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