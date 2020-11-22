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Очереди на границе: литовская сторона снова нарушает договоренности

22.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, что ведет к образованию очередей на границе, сообщила Гродненская региональная таможня.

© Photo : Госпогранкомитет
Гродненская таможня ответила, кто виноват в очередях на границе с Литвой

На белорусско-литовской границе снова возникли очереди грузового транспорта. По данным на 14:00, на выезде из Беларуси скопилось более 1140 грузовиков. Как сообщили в региональной таможне, прием и подача грузового транспорта на белорусско-литовской границе сопредельной стороной снова осуществляется неритмично.

"За предыдущие две ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовых автомобилей", – сказали там.

Также в течение дня были проблемы и с литовским программным продуктом контролирующих служб.

Традиционно уже несколько недель самые большие очереди фур наблюдаются на границе с Литвой. Только в пункте пропуска "Каменный Лог" скопилось более 420 машин (утром было около 400), более 290 фур стоят в "Котловке", свыше 230 – в "Бенякони", более 200 – в пункте пропуска "Привалка".

Напомним, Гродненская таможня уже выступала с заявлением об очередях на белорусско-литовской границе, объяснив, что проблемы происходят по вине литовской стороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Гродненская региональная таможня информирует, что на въезд в Литву на границе скопилось более тысячи фур.
 
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