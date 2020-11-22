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Лобовое ДТП в Гродненском районе: погиб пассажир авто – видео
22.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Машины Audi и Volkswagen столкнулись утром в воскресенье на автодороге Р-99 Гродно – Барановичи.
В аварии погиб 35-летний пассажир одного из авто, получили травмы и были госпитализированы еще два человека – 24-летняя девушка, ехавшая в Audi, и 28-летний водитель Volkswagen.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета и эксперты. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Пассажир легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Гродненском районе. Смотрите на видео кадры, снятые на месте аварии.
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