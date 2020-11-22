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Чемпион Беларуси по футболу определится в последнем туре
22.11.2020 16:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
pressball.by
Претендентами на «золото» являются БАТЭ и солигорский «Шахтер», синхронно одержавшие в воскресенье победы над своими соперниками.
БАТЭ победил бобруйскую «Белшину», которая уже покинула высшую лигу, со счетом 5:0.
Горняки на непростом выезде в Брест взяли вверх над дерзким «Рухом» - 2:1.
БАТЭ опережает «Шахтер» на одно очко. Но в последнем туре борисовчан ждет непростая игра с минским «Динамо», борющимся за медали первенства. У солигорчан соперник полегче - «Минск». И игра на своем поле.
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Претендентами на «золото» являются БАТЭ и солигорский «Шахтер», синхронно одержавшие в воскресенье победы над своими соперниками.
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