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В Вильнюсе - годовщина перезахоронения национального героя Кастуся Калиновского
Источник материала: Партизан
Белорусская диаспора отметила в Вильнюсе годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского.
Ровно год назад прах национального героя Беларуси, Литвы и Польши перенесли на кладбище Расу.
Так было в ноябре 2019 года
Кастусь Калиновский - революционер и демократ, ратовавший за независимость Польши, Литвы и Беларуси от Российской империи. Он был казнен в Вильнюсе в 1864 году.
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Белорусская диаспора отметила в Вильнюсе годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского.
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