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США перебросили бомбардировщики на Ближний Восток

22.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С базы Майнот в Северной Дакоте вылетели экипажи B-52H Stratofortress, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу.


Фото: CENTCOM
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress

Американские военные перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз американские дальние бомбардировщики присутствовали на Ближнем Востоке в начале текущего года.

Напомним, в конце сентября США вывели из Европы бомбардировщики В-52, находившиеся в Великобритании на передовой европейской авиабазе Фэрфорд.  

Также сообщалось, что бомбардировщики США будут регулярно летать над Украиной, пишет korrespondent.net
 
 
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С базы Майнот в Северной Дакоте вылетели экипажи B-52H Stratofortress, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу.
 
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