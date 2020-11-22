США перебросили бомбардировщики на Ближний Восток

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Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress





Американские военные перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).





"Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке", – говорится в сообщении.





Отмечается, что в последний раз американские дальние бомбардировщики присутствовали на Ближнем Востоке в начале текущего года.





Напомним, в конце сентября США вывели из Европы бомбардировщики В-52, находившиеся в Великобритании на передовой европейской авиабазе Фэрфорд.





пишет korrespondent.net Также сообщалось, что бомбардировщики США будут регулярно летать над Украиной,korrespondent.net



