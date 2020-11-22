В Минске вновь заработал мобильный интернет, наземный транспорт начал останавливаться на проспекте Независимости.





Как сообщалось, вслед за закрытием станций минского метро наземный общественный транспорт отменил остановки на значительном отрезке проспекта Независимости — от остановки «Институт Культуры» до улицы Янки Купалы в обоих направлениях.

Мобильный интернет работал с перебоями еще утром, а затем был отключен около полудня.

Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

Акция проходит в новом формате –—люди собрались в группы и колонны в своих дворах и районах. Силовики, по данным правозащитников, задержали на этот час около 100 человек.