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«Митсубиши» насмерть сбила женщину под Дрибином
Источник материала: Навiны
Женщина погибла под колесами легковушки в Дрибинском районе вечером 21 ноября.
По информации пресс-службы МВД, 37-летняя водитель Mitsubishi ехала по трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки со стороны Могилева и на 47-м километре дороги сбила 60-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Женщина погибла под колесами легковушки в Дрибинском районе вечером 21 ноября.
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