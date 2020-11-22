«Митсубиши» насмерть сбила женщину под Дрибином

Женщина погибла под колесами легковушки в Дрибинском районе вечером 21 ноября.





По информации пресс-службы МВД, 37-летняя водитель Mitsubishi ехала по трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки со стороны Могилева и на 47-м километре дороги сбила 60-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.