Видеофакт. Омоновец выпал из кузова при разгоне протестующих

Один из силовиков выпал из кузова остановившейся машины при попытке спрыгнуть, чтобы погнаться за протестующими.



Источник: t.me/bnkbel

Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.