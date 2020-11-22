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Видеофакт. Омоновец выпал из кузова при разгоне протестующих
Источник материала: Навiны
Один из силовиков выпал из кузова остановившейся машины при попытке спрыгнуть, чтобы погнаться за протестующими.
Сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш против фашизма. Это уже пятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.
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Один из силовиков выпал из кузова остановившейся машины при попытке спрыгнуть, чтобы погнаться за протестующими.
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