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"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

22.11.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

Почему в российском обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно? Реально ли договориться с теми, кто нарушает запреты? Откуда берется это желание зайти, куда заходить нельзя, или сделать что-то запрещенное?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся в природе этого странного и иррационального поведения.

2:05 ― почему некоторые агрессивно нарушают правила, и откуда берется этот протест?

5:30 ― "странный вид спорта": когда нарушают правила намеренно, потому что "это круто";

10:15 ― почему в обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно, и что может заставить нас не нарушать запреты?

12:20 ― почему иногда очень хочется нарушать правила?

18:25 ― против кого протестуют те, кто не соблюдает правила?

19:30 ― как договориться с теми, кто нарушает запреты?

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"Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристегивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их...
 
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