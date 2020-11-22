Марши районов и дворов: акции протеста в Минске в новом формате – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Из дворов предлагалось объединиться с соседями и прийти к заявленному времени к месту сбора всего района.

Закрытыми оказались не только центральные станции метро, но и в спальных районах "Каменная горка" и "Петровщина". Ограничили и работу наземного транспорта – автобусы следовали без остановок на участке проспекта Независимости.

Пользователи мобильного интернета еще утром начали жаловаться на перебои со связью, а в час дня все три оператора заявили об ограничении доступа к сети по требованию госорганов.

С утра в центр столицы можно было увидеть военную технику, водомет, транспорт для перевозки личного состава, автозаки, системы ограждения.

Вместе с тем, как сообщают СМИ и интернет ресурсы, звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат и выстрелы, были слышны в районах Масюковщина, Каменная Горка, на проспекте Газеты "Правда" и в других местах Минска. Также в различных частях города проходили задержания участников протеста.