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Марши районов и дворов: акции протеста в Минске в новом формате – видео
22.11.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Из дворов предлагалось объединиться с соседями и прийти к заявленному времени к месту сбора всего района.
© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
Пользователи мобильного интернета еще утром начали жаловаться на перебои со связью, а в час дня все три оператора заявили об
С утра в центр столицы можно было увидеть военную технику, водомет, транспорт для перевозки личного состава, автозаки, системы ограждения.
Вместе с тем, как сообщают СМИ и интернет ресурсы, звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат и выстрелы, были слышны в районах Масюковщина, Каменная Горка, на проспекте Газеты "Правда" и в других местах Минска. Также в различных частях города проходили задержания участников протеста.
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Акции протеста в Минске в воскресенье проходили одновременно во многих микрорайонах. Участники решили провести митинги в новом формате – назначить точкой сбора...
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