«Из-за волос на теле и лице называли чумазой». Девушки с гирсутизмом - о комплексах и принятии

Источник материала: Tut.by

Гирсутизм — это избыточный рост терминальных (темных и жестких) волос у женщин на лице и теле. Мы поговорили с девушками с такой особенностью. Они рассказали нам о том, какие проблемы были в детстве, обидной реакции окружающих, попытках избавиться от волос и о том, как приняли себя.