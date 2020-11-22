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«Из-за волос на теле и лице называли чумазой». Девушки с гирсутизмом - о комплексах и принятии

22.11.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гирсутизм — это избыточный рост терминальных (темных и жестких) волос у женщин на лице и теле. Мы поговорили с девушками с такой особенностью. Они рассказали нам о том, какие проблемы были в детстве, обидной реакции окружающих, попытках избавиться от волос и о том, как приняли себя.

 
 
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Поговорили о трудностях в детстве, обидной реакции окружающих и попытках избавиться от темных волос на теле и лице.
 
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