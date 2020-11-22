«Роснефть» и Shell закупили белорусскую нефть на «Дружбе»

сообщает ценовое агентство Argus. Об этомценовое агентство Argus.

В текущем году все сырье «Белоруснефти» напрямую получает «Роснефть» после того, как ее торговое подразделение Rosneft Trading — победитель прошлогоднего тендера «Белоруснефти» — оказалось под санкциями США.

Shell впервые стал победителем тендера «Белоруснефти». По мнению участников рынка, компания могла заинтересоваться объемами поставщика с целью укрепить свои позиции на текущих переговорах с российскими производителями о поставках смеси Urals по «Дружбе» в 2021 году.

пишет news.tut.by Российские компании могут настаивать на более высоких ценах на сырье с отгрузкой в следующем году по сравнению с текущим, полагают трейдеры. Поставщики указывают в качестве одной из причин возросшую рентабельность отгрузок Urals морским транспортом в условиях заметного удешевления фрахта. «Белоруснефть» не имеет возможности экспортировать сырье из морских портов, и цены компании могут оказаться ниже, чем у российских производителей, полагают трейдеры,news.tut.by

Согласно данным Белстата, в 2019 году продажа 1,66 млн тонн нефти в Германию принесла Беларуси 726 млн долларов.

В январе 2020 года «Белоруснефть» приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывавшие дефицит сырья местные НПЗ. Добываемые в месяц 130−140 тыс. тонн белорусской нефти служили небольшим подспорьем для заводов на фоне ценовых разногласий с Россией. «Белоруснефть» возобновила экспорт нефти в апреле 2020 года.





Беларусь закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. «Это выгодно государству, потому что вся экспортная пошлина поступает в бюджет. Во-вторых, это валютная выручка, которая положительно влияет на торговый баланс страны», — пояснял в 2017 году в интервью TUT.BY зампред «Белоруснефти» Сергей Каморников.





По экспертным оценкам, при нынешнем объеме добычи в 1,6−1,7 млн тонн в год разведанных и подтвержденных запасов собственной нефти Беларуси хватит на 30 лет. То есть речь идет примерно о 50 млн тонн нефти.