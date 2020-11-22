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Не ждали? Подробный прогноз погоды

22.11.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За туманами, утренними дождями и гололедицей пока не видно просвета. До календарной зимы осталась неделя. Каким будет последний аккорд ноября?



В начале следующей недели сохранится активная циклоническая деятельность в Северной Атлантике, и погоду будут формировать атмосферные фронты, пишетudf.by. Двигаясь с запада на восток, они принесут облачную с небольшими прояснениями погоду. Временами дожди, ночью по востоку с мокрым снегом. Ветер западный умеренный. Возможен слабый туман, видимость до километра, в ночные часы по востоку слабый гололед. Ночью от -1°С до +6°С, днем +3...+8°С.

В середине недели власть над погодой возьмет обширный антициклон с центром над Румынией. В среду и в четверг переменная облачность, прогнозируется небольшой дождь, по востоку с мокрым снегом. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью -3…+3°С, днем -1…+4°С, по юго-западу до +7°С. Температурный фон на 2-4 градуса выше климатической нормы, а это соответствует первым числам ноября.

В пятницу метеоусловия будет определять малоактивный атмосферный фронт. Он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон в ночные часы -3…+3°С, в середине дня +1…+7°С.
 
 
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За туманами, утренними дождями и гололедицей пока не видно просвета. До календарной зимы осталась неделя. Каким будет последний аккорд ноября?
 
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