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Видеофакт: в Минске против демонстрантов применили светошумовые гранаты

22.11.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В районе метро "Каменная Горка" силовики применили светошумовые гранаты, сообщает белорусская служба Радио Свобода.


Спецсредства применили также в микрорайонах Малиновка, Масюковщина, на проспекте Дзержинского.

В микрорайоне Юго-Запад люди с поднятыми руками пошли на силовиков после того, как в них стреляли светошумовыми гранатами. Те спрятались в микроавтобусы, сообщает телеграм-канал "Мотолько помоги".
 
 
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В районе метро "Каменная Горка" силовики применили светошумовые гранаты, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
 
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