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Видеофакт: в Минске против демонстрантов применили светошумовые гранаты
Источник материала: Партизан
В районе метро "Каменная Горка" силовики применили светошумовые гранаты,
Спецсредства применили также в микрорайонах Малиновка, Масюковщина, на проспекте Дзержинского.
В микрорайоне Юго-Запад люди с поднятыми руками пошли на силовиков после того, как в них стреляли светошумовыми гранатами. Те спрятались в микроавтобусы, сообщает телеграм-канал "Мотолько помоги".
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В районе метро "Каменная Горка" силовики применили светошумовые гранаты, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
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