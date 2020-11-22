Очереди на границе: литовская сторона снова нарушает договоренности?

Литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, что ведет к образованию очередей на границе, сообщила Гродненская региональная таможня.

На белорусско-литовской границе снова возникли очереди грузового транспорта. По данным на 14:00, на выезде из Беларуси скопилось более 1140 грузовиков. Как сообщили в региональной таможне, прием и подача грузового транспорта на белорусско-литовской границе сопредельной стороной снова осуществляется неритмично.





"За предыдущие две ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовых автомобилей", – сказали там.





пишет sputnik.by Также в течение дня были проблемы и с литовским программным продуктом контролирующих служб,sputnik.by





Традиционно уже несколько недель самые большие очереди фур наблюдаются на границе с Литвой. Только в пункте пропуска "Каменный Лог" скопилось более 420 машин (утром было около 400), более 290 фур стоят в "Котловке", свыше 230 – в "Бенякони", более 200 – в пункте пропуска "Привалка".





Напомним, Гродненская таможня уже выступала с заявлением об очередях на белорусско-литовской границе, объяснив, что проблемы происходят по вине литовской стороны.



