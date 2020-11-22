США: Договор по открытому небу устарел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Соединенные Штаты Америки больше не участвуют в Договоре по открытому небу, который устарел, сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

США в ночь на воскресенье 22 ноября завершили выход из Договора по открытому небу. Поводом для этого шага стало якобы нарушение РФ положений документа.

"Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда США направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной договора, который Россия годами грубо нарушала", – написал О'Брайен на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что президент страны Дональд Трамп всегда ставил США на первое место, когда речь заходила о выходе из "устаревших договоров и соглашений", которые действовали ущерб национальной безопасности Штатов.

Позиция России

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выход США из Договора по открытому небу делает его нежизнеспособным.

"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", – сказал он.

Ранее руководитель российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва будет просить государства, которые входят в Договор, гарантировать, что они не передадут США информацию о полетах над Россией.

Комментируя данное заявление министра, в МИД Франции и Германии заявили, что они продолжают соблюдать положения соглашения, включая пункт о неразглашении данных о полетах.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

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