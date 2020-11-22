В Минск будет летать еще одна российская авиакомпания

Источник материала: Ежедневник

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С декабря этого года авиакомпания «Азимут» открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск.

Как сообщается на ее сайте , вылеты будут осуществляться один раз в неделю

Рейсы А4871/872 будут выполняться с 17 декабря 2020 года по четвергам.

Также авиаперевозчик с декабря будет летать в Стамбул, Бишкек и Нур-Султан.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.