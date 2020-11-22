Поражение силовиков: чем для лукашенковцев обернулась новая тактика беларуских протестов

Источник материала: KYKY

Сегодня, 22 ноября, акция протеста в Минске развивалась по совершенно новому и крайне интересному для воскресенья сценарию. Единой организованной колонны, которая, как раньше, перемещалась бы по центру города, не было — и вместе с тем протестная активность охватила, кажется, вообще весь Минск.

Люди массово собирались в своих дворах, а затем отправлялись маршировать по районам, выкрикивая всякие разные лозунги. Ко многим из точек сбора демонстрантов подъезжали бойцы ОМОНа, но силы распределялись не в пользу «правоохранителей»: несколько десятков силовиков оставались наедине с группой из пары сотен, а то и тысяч митингующих. В таких ситуациях омоновцам приходилось капитулировать, в то время как сторонники перемен продолжали свой путь. Задержания носили точечный, а не массовый характер, и на общую картинку почти не влияли.

Еще одна яркая особенность сегодняшнего дня — беларусы не разбегались даже в случаях, когда против них применялись спецсредства, когда гремели взрывы светошумовых гранат. И несмотря на то, что пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова уже успела заявить о «значительном» снижении числа участников воскресных маршей в столице, видео и фото с мест событий дают совсем другие ощущения — кажется, протест, наоборот, надулся. Так или иначе, можно с уверенностью говорить о том, что попытка «навести порядок» в Минске, чего перед этими выходными требовал Лукашенко, с треском провалилась.

Обложка: «Наша Нива».