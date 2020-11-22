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Список задержанных 22 ноября - уже более 150 человек

22.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси анонсирована традиционная акция протеста — "Марш против фашизма".

Однако как только люди начали собираться в колонны — силовики начали точка задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется.



Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси анонсирована традиционная акция протеста — "Марш против фашизма".
 
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