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В Moderna оценили стоимость дозы своей вакцины в 25-37 долларов

22.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производители «Спутника V» заявили, что у них цена будет «намного ниже»



Цена одной дозы вакцины от ковида, которую производит американская компания Moderna, будет варьироваться в диапазоне от 25 до 37 долларов. Об этом глава компании Стефан Бансель заявил в интервью Die Welt.

Бансель заявил, что в компании «не заинтересованы в максимальной прибыли» и назвал установленную цену «справедливой» с учетом того, во сколько системе здравоохранения обходится лечение одного тяжелобольного, пишет meduza.io

Конкретная стоимость в том или ином случае будет зависеть от объема партии, которую закажет покупатель. 

Производитель российской вакцины «Спутник V» через несколько часов после публикации интервью сообщил, что ее цена будет «намного ниже», чем у вакцины от Moderna и от Pfizer (она будет стоить около 18 долларов). Точную стоимость дозы «Спутника» в Российском фонде прямых инвестиций пообещали назвать на следующей неделе.

Moderna в середине ноября сообщила, что ее вакцина имеет эффективность 94,5%. Сейчас компания завершает третью фазу испытаний вакцины и готовится в ближайшие недели получить разрешение на ее производство.

В Pfizer первоначально оценивали эффективность своей вакцины в 90%, позже эта оценка была поднята до 95%. Производители «Спутника V» сообщали о 92%-ной эффективности.
 
 
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Производители «Спутника V» заявили, что у них цена будет «намного ниже»
 
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