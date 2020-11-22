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В Минск будет летать еще одна российская авиакомпания
Источник материала: Партизан
Как сообщается на ее сайте, вылеты будут осуществляться один раз в неделю
В Минск будет летать еще одна российская авиакомпания
Как
Рейсы А4871/872 будут выполняться с 17 декабря 2020 года по четвергам.
Также авиаперевозчик с декабря будет летать в Стамбул, Бишкек и Нур-Султан.
Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.
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Как сообщается на ее сайте, вылеты будут осуществляться один раз в неделю
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