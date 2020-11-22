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Общее число задержанных за время протестов сегодня перешагнуло порог в 30 тысяч человек

22.11.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в сотнях локаций Минска. Примерно в десятке кварталов количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста состоялись также в областных центрах и некоторых городах.

Количество задержанных измеряется сотнями. А это означает, что общее число задержанных за время протестов сегодня перешагнуло порог в 30 тысяч человек. (По состоянию на вечер вчерашнего дня их было 29 940. По состоянию на 18.00 воскресенья МВД сообщило о 200 задержанных сегодня, что вместе составляет 30 240 человек.)

В отличие от прошлых выходных, демонстранты собирались не в центре столицы, а в своих дворах и кварталах. Это новая тактика.
 
Теги: Минск
 
 
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Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в сотнях локаций Минска. Примерно в десятке кварталов количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста...
 
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