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Общее число задержанных за время протестов сегодня перешагнуло порог в 30 тысяч человек
Источник материала: Партизан
Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в сотнях локаций Минска. Примерно в десятке кварталов количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста состоялись также в областных центрах и некоторых городах.
Количество задержанных измеряется сотнями. А это означает, что общее число задержанных за время протестов сегодня перешагнуло порог в 30 тысяч человек. (По состоянию на вечер вчерашнего дня их было 29 940. По состоянию на 18.00 воскресенья МВД сообщило о 200 задержанных сегодня, что вместе составляет 30 240 человек.)
В отличие от прошлых выходных, демонстранты собирались не в центре столицы, а в своих дворах и кварталах. Это новая тактика.
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Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в сотнях локаций Минска. Примерно в десятке кварталов количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста...
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