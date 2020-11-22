Количество задержанных измеряется сотнями. А это означает, что общее число задержанных за время протестов сегодня перешагнуло порог в 30 тысяч человек. (По состоянию на вечер вчерашнего дня их было 29 940. По состоянию на 18.00 воскресенья МВД сообщило о 200 задержанных сегодня, что вместе составляет 30 240 человек.)





В отличие от прошлых выходных, демонстранты собирались не в центре столицы, а в своих дворах и кварталах. Это новая тактика.



