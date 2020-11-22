|
Мы все умрем. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
22.11.2020 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как будут работать ученые и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами? Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)