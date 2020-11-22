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Мы все умрем. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены

22.11.2020 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены

Как будут работать ученые и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами? Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.

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